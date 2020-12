Uccide una bambina di 7 anni: la confessione della donna a un infermiere (Di martedì 1 dicembre 2020) L’assassino ha ammesso di aver premeditato l’omicidio della bambina di soli 7 anni. Ecco le sue parole riportate da un infermiere LEGGI ANCHE >>> Rapper accoltella un coetaneo e pubblica un video vantandosi del gesto Eltiona Skana, 30 anni, ha confessato di aver premeditato l’omicidio della piccola Emily Jones. La donna è stata ascoltata da L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 1 dicembre 2020) L’assassino ha ammesso di aver premeditato l’omicidiodi soli 7. Ecco le sue parole riportate da unLEGGI ANCHE >>> Rapper accoltella un coetaneo e pubblica un video vantandosi del gesto Eltiona Skana, 30, ha confessato di aver premeditato l’omicidiopiccola Emily Jones. Laè stata ascoltata da L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Uccide una Foggia, a 7 anni uccide il patrigno per difendere la mamma La Stampa Foggia, delitto 38enne a Manfredonia, la compagna dell’uomo agli inquirenti: "Lo ha ucciso mio figlio di 7 anni"

Svolta nelle indagini intorno all'omicidio di un uomo di 38 anni avvenuto nella serata del 31 novembre in contrada Macchia Rotondo ...

Manfredonia (Foggia) – Ucciso 38enne durante una lite famigliare: “Lo ha ucciso mio figlio di 7 anni per difendermi”

“È tornato a casa ubriaco ed ha iniziato a inferire prima sulla compagna. Il piccolo sarebbe intervenuto nella discussione in difesa della mamma. Per sfuggire al patrigno, si è prima rifugiato in came ...

