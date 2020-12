Tap Air taglia dipendenti e flotta

Leggi su quifinanza

(Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Tap Air Portugal ha annunciato il taglio di 3.600su 10.600 in totale e la messa a terra di 17 aeromobili della. Con questa decisione la compagnia aerea lusitana pure a risparmiare 187,5 milioni di euro all’anno. In più si attende il via libera della Commissione UE agli aiuti statali da 1,2 miliardi di euro. Domani, 2 dicembre, previsto l’incontro tra il management di Tap Air Portugal e i sindacati. Tap ha chiuso il terzo trimestre 2020 con una perdita di 119 milioni di euro (contro l’utile da 1,2 milioni di euro dello stesso periodo del 2019), mentre nei primi nove mesi la perdita netta è stata di 701 milioni di euro. La compagnia aerea ha ridotto di circa il 70% l’offerta per la stagione invernale.