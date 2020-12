Salvini a Centocelle: qui uno dei tanti cantieri finanziati ma fermi (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – “Ci sono troppi cantieri finanziati, progettati e fermi in tutta Italia. Ce ne sono circa 700, sono 100 miliardi di euro di lavori che potrebbero cominciare domani mattina, dalla Gronda di Genova al Parco archeologico a Centocelle, fermi per burocrazia, per ritardi, per incapacita’, per incompetenze.” “Sono centinaia di migliaia di posti di lavoro che in un momento di crisi economica come questo sarebbero oro. Non si tratta di aspettare i soldi dell’Europa, i trattati internazionali: sono progetti finanziati e approvati da Nord a Sud che bloccano il Paese”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un sopralluogo al Parco archeologico di Centocelle, a Roma. “Purtroppo questo e’ uno degli esempi della totale incapacita’ in questo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – “Ci sono troppi, progettati ein tutta Italia. Ce ne sono circa 700, sono 100 miliardi di euro di lavori che potrebbero cominciare domani mattina, dalla Gronda di Genova al Parco archeologico aper burocrazia, per ritardi, per incapacita’, per incompetenze.” “Sono centinaia di migliaia di posti di lavoro che in un momento di crisi economica come questo sarebbero oro. Non si tratta di aspettare i soldi dell’Europa, i trattati internazionali: sono progettie approvati da Nord a Sud che bloccano il Paese”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, durante un sopralluogo al Parco archeologico di, a Roma. “Purtroppo questo e’ uno degli esempi della totale incapacita’ in questo ...

