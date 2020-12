Salemi, Gregoraci, Briatore: il retroscena ‘imbarazzante’ lascia tutti di stucco (Di martedì 1 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci attacca in diretta Giulia Salemi: “Scrivevi messaggi al mio ex marito e ti facevi offrire le serate” Nella puntata del 30 Novembre sono venuti al pettine parecchi nodi tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. A lanciare l’amo, come sempre, Alfonso Signorini in veste di provocatore. Scatenando la Gregoraci, la quale asserisce che, in vacanza in Sardegna, la Salemi dedicasse tutte le sue attenzioni al suo ex marito, Flavio Briatore, senza degnare lei di uno sguardo. “Ti facevi pagare le serate senza neanche mai ringraziarmi”, queste sono le dure parole della ex modella e showgirl Elisabeta Gregoraci durante la diretta. Giulia Salemi, infastidita da tali affermazioni, contrattacca dicendo di ... Leggi su altranotizia (Di martedì 1 dicembre 2020) Elisabettaattacca in diretta Giulia: “Scrivevi messaggi al mio ex marito e ti facevi offrire le serate” Nella puntata del 30 Novembre sono venuti al pettine parecchi nodi tra Elisabettae Giulia. A lanciare l’amo, come sempre, Alfonso Signorini in veste di provocatore. Scatenando la, la quale asserisce che, in vacanza in Sardegna, ladedicasse tutte le sue attenzioni al suo ex marito, Flavio, senza degnare lei di uno sguardo. “Ti facevi pagare le serate senza neanche mai ringraziarmi”, queste sono le dure parole della ex modella e showgirl Elisabetadurante la diretta. Giulia, infastidita da tali affermazioni, contrattacca dicendo di ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - Parpiglia : #gfivp domani a #casachi tutta la verità ?? #salemi vs #gregoraci e una terza persona ???????????? (almeno questo mi diverte ) - __misscarmela : RT @ImRadioactive__: Io vorrei ricordare ad Elisabetta Gregoraci, la quale accusa Giulia Salemi di farsi pagare cene e vacanze, che lei a 2… - olli9m : RT @ImRadioactive__: Io vorrei ricordare ad Elisabetta Gregoraci, la quale accusa Giulia Salemi di farsi pagare cene e vacanze, che lei a 2… - infoitcultura : Giulia Salemi: “Elisabetta Gregoraci mi faceva sentire inferiore, è incattivita” -