Raffaella Mennoia autrice guerriera | Come in una favola a Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di martedì 1 dicembre 2020) E’ tra le autrici storiche di, braccio destro di Maria De Filippi e responsabile del trono classico. Si tratta di, un personaggio seguitissimo anche sui social, nonostante lavori dietro le quinte del talk show sui sentimenti di Maria De Filippi.ha spiegato l’importanza di essere un’” ae non solo.è sempre molto sensibile all’indipendenza dellee si espone spesso in questo senso sul suo profilo Instagram.ha spiegato poche ore fa, in un post che ha ricevuto molti commenti, non sempre le favole sono ciò che sembrano. Per questo è fondamentale per ...