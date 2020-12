Pierdante Piccioni, il “vero” Doc che ha ispirato la serie con Argentero: “I virologi hanno rovinato l’immagine di noi dottori” (Di martedì 1 dicembre 2020) “La nostra immagine è stata inquinata dai cosiddetti esperti che infestano i media: virologi, immunologi e compagnia bella che da mesi dicono tutto e il contrario di tutto. Non rendono un buon servizio alla nostra categoria“. A dirlo è Pierdante Piccioni, il medico che ha perso la memoria alla cui storia si ispira la fiction di Rai 1 “Doc – Nelle tue mani” con Luca Argentero: in un’intervista a Il Messaggero, ha commentato l’emergenza coronavirus, raccontando la sua esperienza in corsia. Piccioni, 61 anni, dopo aver perso i ricordi di 12 anni della sua vita, si è rimboccato le maniche e ha ricominciato da zero (fino a sette anni fa era il primario del Pronto Soccorso di Lodi, ndr): ora segue i malati di coronavirus in convalescenza, organizzando il loro percorso di guarigione dopo la fase acuta del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) “La nostra immagine è stata inquinata dai cosiddetti esperti che infestano i media:, immunologi e compagnia bella che da mesi dicono tutto e il contrario di tutto. Non rendono un buon servizio alla nostra categoria“. A dirlo è, il medico che ha perso la memoria alla cui storia si ispira la fiction di Rai 1 “Doc – Nelle tue mani” con Luca: in un’intervista a Il Messaggero, ha commentato l’emergenza coronavirus, raccontando la sua esperienza in corsia., 61 anni, dopo aver perso i ricordi di 12 anni della sua vita, si è rimboccato le maniche e ha ricominciato da zero (fino a sette anni fa era il primario del Pronto Soccorso di Lodi, ndr): ora segue i malati di coronavirus in convalescenza, organizzando il loro percorso di guarigione dopo la fase acuta del ...

