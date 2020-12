Omicidio di Monza, fermati due ragazzini di 14 e 15 anni: “Ci ha trascinati nella tossicodipendenza” (Di martedì 1 dicembre 2020) Omicidio di Monza, fermati due ragazzini di 14 e 15 anni. Due ragazzini di soli 14 e 15 anni sono stati fermati dai carabinieri di Monza sospettati di essere coinvolti nell’Omicidio del 42enne Cristian Sebastiano ucciso a coltellate nel pomeriggio di ieri nel quartiere San Rocco a Monza. La conferma arriva dal procuratore della Repubblica per i minorenni di Milano Ciro Cascone. Uno dei due fermati avrebbe detto agli inquirenti di aver colpito Sebastiano “per punirlo di avermi trascinato nella tossicodipendenza”. Sono due ragazzini di appena 14 e 15 anni i due sospetti fermati dai carabinieri di ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 1 dicembre 2020)diduedi 14 e 15. Duedi soli 14 e 15sono statidai carabinieri disospettati di essere coinvolti nell’del 42enne Cristian Sebastiano ucciso a coltellate nel pomeriggio di ieri nel quartiere San Rocco a. La conferma arriva dal procuratore della Repubblica per i minorenni di Milano Ciro Cascone. Uno dei dueavrebbe detto agli inquirenti di aver colpito Sebastiano “per punirlo di avermi trascinato. Sono duedi appena 14 e 15i due sospettidai carabinieri di ...

cirolavezza : Omicidio di Monza. Il servizio del #tg3Lombardia ci tiene ad informarci che uno dei due presunti responsabili è fig… - ilcittadinomb : Monza, fermati due minorenni per l’omicidio di via Fiume - RosariaBusnardo : #Omicidio #minori. Uccidono un uomo con venti coltellate alla gola a 14 e 15 anni per la cocaina: «Siamo #tossici p… - Stelladiana101 : RT @Tg3web: Avevano gli abiti sporchi di sangue i due minorenni arrestati per l'omicidio, a Monza, di Cristian Sebastiano. 'Siamo tossicodi… - bizcommunityit : Monza, due minorenni fermati per l’omicidio di Cristian Sebastiano: «Ci dava la droga, volevo punirlo» -