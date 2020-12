Motomondiale | l’Italia è la Nazione più vincente della storia! Record di Mondiali vinti | la Spagna insegue

Leggi su oasport

(Di martedì 1 dicembre 2020) Il2020 ha espresso i propri verdetti pochi giorni fa. La stagione è stata particolarmente tormentata a causa dell’emergenza sanitaria, si è incominciato a correre a luglio dopo una lunga sosta forzata e i piloti sono stati chiamati a un autentico tour de force. I campionati sono stati estremamenti combattuti, avvincenti, equilibrati e lottati fino all’ultimo. Il conclusivo GP del Portogallo è stato decisivo per l’assegdei titoli in Moto3 e in Moto2rispettivamente dallo spagnolo Albert Arenas e dal nostro Enea Bastianini, mentre in MotoGP si è imposto lo spagnolo Joan Mir, il quale ha avuto la meglio sul romano Franco Morbidelli nell’annata agonistica caratterizzata dall’assenza per infortunio del fuoriclasse Marc Marquez. Il computo parla dunque di 2conquistati dalla ...