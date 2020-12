L’intervento del direttore de La Notizia ad Agorà: “Un Paese che parla di piste da sci aperte non ha capito in quale situazione versiamo” (Di martedì 1 dicembre 2020) L’intervento del direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, ad Agorà: “Un Paese che parla di piste da sci aperte non ha capito in quale situazione versiamo. E bisogna prendersi delle responsabilità”. L'articolo LA Notizia. Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 dicembre 2020)delde La, Gaetano Pedullà, ad: “Unchedida scinon hainversiamo. E bisogna prendersi delle responsabilità”. L'articolo LA

borghi_claudio : Nessun intervento a favore della riforma del MES da parte degli esponenti del M5S in audizione alla Camera. Da qui… - lauraboldrini : L’ultimo intervento del direttore di HuffPost Italia, Mattia Feltri, mi impone una riposta. Eccola qui ?? - Inter : ??? | DICHIARAZIONI L'intervento del presidente nerazzurro Steven Zhang in occasione dell'assemblea dei soci ?? - OttaviDeborah : RT @MPenikas: LN L’intervento del direttore de La Notizia ad Agorà: “Un Paese che parla di piste da sci aperte non ha capito in quale situa… - hogiadato : RT @LaNotiziaTweet: L’intervento del direttore de #LaNotizia ad Agorà: “Un Paese che parla di piste da sci aperte non ha capito in quale si… -

Ultime Notizie dalla rete : L’intervento del HTTP/1.1 Server Too Busy