La figura di melma di chi aveva già dato colpa agli stranieri per quanto accaduto a Treviri (Di martedì 1 dicembre 2020) Gli step da seguire sono sempre gli stessi: leggo una notizia, confronto le fonti, faccio una summa e cerco di verificare se le mia convinzioni siano reali o solamente frutto di una mia fantasia dettata da eventi pregressi o ideologie. Evidentemente si tratta di uno sforzo sovrumano che molte persone non intendono fare. Anzi, in tanti neanche leggono gli articoli e commentano in base al proprio odio – perché di questo si tratta nel caso specifico -, per poi essere amaramente smentiti e spernacchiati dai fatti reale. Accadde già in passato ed è successo di nuovo oggi con le notizie dell’attentato Treviri in Germania, dove un uomo a bordo di un Suv ha investito diverse persone uccidendone quattro (tra cui un bimbo) e ferendone almeno 15. Per molti, suoi social, la responsabilità era sicuramente da attribuire a uno straniero (magari migrante). E invece. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 dicembre 2020) Gli step da seguire sono sempre gli stessi: leggo una notizia, confronto le fonti, faccio una summa e cerco di verificare se le mia convinzioni siano reali o solamente frutto di una mia fantasia dettata da eventi pregressi o ideologie. Evidentemente si tratta di uno sforzo sovrumano che molte persone non intendono fare. Anzi, in tanti neanche leggono gli articoli e commentano in base al proprio odio – perché di questo si tratta nel caso specifico -, per poi essere amaramente smentiti e spernacchiati dai fatti reale. Accadde già in passato ed è successo di nuovo oggi con le notizie dell’attentatoin Germania, dove un uomo a bordo di un Suv ha investito diverse persone uccidendone quattro (tra cui un bimbo) e ferendone almeno 15. Per molti, suoi social, la responsabilità era sicuramente da attribuire a uno straniero (magari migrante). E invece. LEGGI ANCHE ...

KinmenQuemoy : La figura di melma di chi aveva già dato colpa agli stranieri per quanto accaduto a Treviri - GiovanniCarbog1 : @LiaQuartapelle @francescatotolo @Capezzone Ciao hai fatto una figura di melma in TV ora la fai pure per scritto? - IRebell05 : @ilciccio67 altra figura di melma per il pistolino???? - alelu62 : Che figura di melma! ?? - Adriana01466332 : @doluccia16 Che figura di melma !! Ma questi giornalisti dovrebbero informarsi prima di parlare !! Sono giornalisti… -

Ultime Notizie dalla rete : figura melma Attentato Treviri e i commenti che accusavano gli stranieri Giornalettismo La figura di melma di chi aveva già dato colpa agli stranieri per quanto accaduto a Treviri

LEGGI ANCHE > Treviri, ancora una volta sono stati diffusi foto e video nonostante l’appello della polizia E invece la polizia tedesca ha svelato l’identità – in modo sommario, come è giusto che sia i ...

Curavamo alla bersagliera

"Mia moglie non vuole" è l'ultima esilarante puntata della pochade sul commissario straordinario alla sanità della Regione Calabria. Che nel 2020 una qualunque figura pubblica, ma anche privata, ma an ...

LEGGI ANCHE > Treviri, ancora una volta sono stati diffusi foto e video nonostante l’appello della polizia E invece la polizia tedesca ha svelato l’identità – in modo sommario, come è giusto che sia i ..."Mia moglie non vuole" è l'ultima esilarante puntata della pochade sul commissario straordinario alla sanità della Regione Calabria. Che nel 2020 una qualunque figura pubblica, ma anche privata, ma an ...