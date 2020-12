Ivan Cottini ha vinto la sua battaglia | ma la lotta continua

Leggi su chenews

(Di martedì 1 dicembre 2020) Festa grande pera Storie Italiane, il ballerino malato di sclerosi multipla haunadavvero importante. Da tempo Eleonora Daniele si batte per, per le diventato nel tempo un grande amico, con il quale ha stretto un forte legame di fiducia e affetto. Ladinon si è mai arrestata e dopo anni, finalmente può raccogliere un risultato grandioso per il suo futuro. L’annuncio a Storie italiane ha molto commosso il pubblico di Rai 1, che ormai da anni si è affezionato al ballerino e segue con passione la sua storia. LEGGI ANCHE>>>”Ma chi è questo poveretto cialtrone?”, Cecchi Pavone esagera: si mette male Storie Italiane,ce l’ha ...