Frasi sulla vita: ecco le migliori di martedì 1 Dicembre

Frasi sulla vita. Se volessimo fermarci a pensare e cercare di dare una risposta alla domanda "Cos'è la vita?" probabilmente non ci riusciremo mai. Molti scrittori ed autori hanno provato a dare risposte, o meglio indicazioni o sproni a chi in qualche modo vorrebbe arrendersi. Spesso la vita frenetica neanche ci fa prendere un attimo per godere di qual che abbiamo, ma dovremo imparare ad apprezzare ogni attimo. La vita resta un mistero, ma è sicuramente un bene dal valore inestimabile. Vediamo insieme qualche frase sulla vita. C'è una sola felicità nella vita: amare ed essere amati. – Sigmound Freud Godetevi la vita, è tutto ciò che abbiamo. – Morrissey

