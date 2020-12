Foggia ds Benevento | “Llorente? Ci riproveremo”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 1 dicembre 2020) Il ds del, Pasqualea Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato di mercato, dell’attaccante del Napoli, Llorente, che verrà nuovamente cercato a gennaio. Queste le sue parole: “A gennaio certamente proveremo a rinforzare la rosa, magari in attacco proveremo a prendere qualche elemento. Llorente? Si lo abbiamo cercato in estate, è un profilo che ci interessa e ci proveremo di nuovo. Adesso è ancora lunga, manca un mese a gennaio e tante partite. Siamo concentrati sul nostro percorso, vedremo di pensare a quello che potrebbe essere utile per gennaio”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.