F1: Lewis Hamilton positivo al Covid 19 (Di martedì 1 dicembre 2020) La Mercedes ha reso noto che il campione del mondo di Formula Uno Lewis Hamilton è risultato positivo al test per il Covid-19. Salterà per questo il GP a Sakhir nel Bahrain il prossimo weekend.

