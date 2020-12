Crisanti a SkyTg24: “Parlare di sci con 600 morti al giorno non è da Paese normale” (Di martedì 1 dicembre 2020) “Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno. Andare a sciare per divertirsi sapendo che questo causerà un aumento dei contagi e dei morti? Penso che questo non sia un Paese normale”. Così a Buongiorno, su Sky Tg24, Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) “Rimango senza parole che si parli di sci con 600al. Andare a sciare per divertirsi sapendo che questo causerà un aumento dei contagi e dei? Penso che questo non sia un. Così a Buon, su Sky Tg24, Andrea, direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

