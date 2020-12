Coronavirus, Macron: “In Francia vaccino per tutti da aprile a giugno 2021”. In Belgio niente messe di Natale in chiesa (Di martedì 1 dicembre 2020) tutti i cittadini francesi riceveranno il vaccino anti-Covid, che non sarà obbligatorio, tra aprile e giugno 2021. Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato in conferenza stampa la campagna vaccinale diretta a tutta la popolazione l’anno prossimo, mentre le persone più vulnerabili riceveranno ancora prima il trattamento. Intanto il Belgio, visto il calo dei contagi e dei ricoveri, riaprono i negozi di beni ritenuti non essenziali ma il governo teme che la riapertura possa portare a massicci raduni nei centri commerciali e nelle strade più popolari della nazione. Durante il fine settimana, i festival delle luci in vista del Natale hanno già causato affollamenti in diverse città – come in Italia -, innescando la reazione dei virologi che hanno messo in guardia dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020)i cittadini francesi riceveranno ilanti-Covid, che non sarà obbligatorio, tra2021. Il presidente Emmanuelha annunciato in conferenza stampa la campagna vaccinale diretta a tutta la popolazione l’anno prossimo, mentre le persone più vulnerabili riceveranno ancora prima il trattamento. Intanto il, visto il calo dei contagi e dei ricoveri, riaprono i negozi di beni ritenuti non essenziali ma il governo teme che la riapertura possa portare a massicci raduni nei centri commerciali e nelle strade più popolari della nazione. Durante il fine settimana, i festival delle luci in vista delhanno già causato affollamenti in diverse città – come in Italia -, innescando la reazione dei virologi che hanno messo in guardia dai ...

clikservernet : Coronavirus, Macron: “In Francia vaccino per tutti da aprile a giugno 2021”. In Belgio niente messe di Natale in ch… - Noovyis : (Coronavirus, Macron: “In Francia vaccino per tutti da aprile a giugno 2021”. In Belgio niente messe di Natale in c… - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus, #Macron: «Vaccino subito ai vulnerabili, da aprile campagna più ampia» - Ilovepalermocalcio - TV7Benevento : Coronavirus: Macron, 'vaccino subito a vulnerabili, da aprile campagna più ampia'... - paoloigna1 : Piano pandemico francese #covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Macron HTTP/1.1 Server Too Busy