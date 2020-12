Chi l’ha visto? nuova puntata mercoledì 2 dicembre su Rai 3 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata di mercoledì 2 dicembre su Rai 3 Appuntamento fisso del mercoledì sera per milioni di fan, torna anche mercoledì 2 dicembre lo storico programma di Rai 3 Chi l’ha visto? una trasmissione di servizio, utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. I protagonisti della puntata del 2 dicembre di Chi l’ha visto La puntata di mercoledì 2 ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Chi? le anticipazioni delladisu Rai 3 Appuntamento fisso delsera per milioni di fan, torna anchelo storico programma di Rai 3 Chi? una trasmissione di servizio, utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. I protagonisti delladel 2di ChiLadi2 ...

lauraboldrini : Cosa c’è di sbagliato in un contributo di solidarietà da parte di chi ha di più? Parlo di grandi ricchezze e di a… - CremoniniCesare : Il 30 Nov 1999 usciva Squèrez..?. Oggi è stato certificato da @FIMI_IT l’album d’esordio di una band italiana più v… - capuanogio : #Gattuso che dice 'capisco l'affetto per #Maradona ma c'è troppa gente in giro senza mascherine' è semplicemente un… - danbertsamp : RT @NFratoianni: In un Paese come questo dove l'1% della popolazione ha il 25% della ricchezza complessiva chiedere un po' di solidarietà… - SamanthaPolline : RT @zorzellix: senti chi l’ha detto ?? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Packlink in collaborazione con PayPal lancia una nuova piattaforma di spedizioni in Italia, Spagna, Francia e Portogallo Fortune Italia