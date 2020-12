Camorra a Roma, 28 arresti all'alba: scacco a Michele Senese (Di martedì 1 dicembre 2020) Dalle prime luci dell'alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nel Lazio, in Campania e in Veneto, stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il ... Leggi su leggo (Di martedì 1 dicembre 2020) Dalle prime luci dell', i Carabinieri del Comando Provinciale di, nel Lazio, in Campania e in Veneto, stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il ...

HuffPostItalia : Camorra, 28 arresti a Roma. Tra questi, anche il capoclan MIchele Senese - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Camorra, Blitz dei #carabinieri: 28 in manette. Tra questi anche il boss Michele #Senese. Operazione… - CronacheCittadi : New post: Camorra a Roma. Traffico di sostanze stupefacenti tra Lazio, Campania e Veneto. 28 arresti dei Carabinier… - LiveAvanti : Check out this article: Camorra: Roma, arrestato il boss Michele Senese e 27 suoi affiliati - - cappelIaiomatto : #Camorra, Blitz dei #carabinieri: 28 in manette. Tra questi anche il boss Michele #Senese. Operazione nel #Lazio,… -