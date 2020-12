Allerta alimentare | latte di noto marchio ritirato dal mercato

(Di martedì 1 dicembre 2020) Scatta l’in tutta Italia per il ritiro di un lotto ditra gli scaffali di una nota catena di supermercati Una nuovaci mette in guardia dall’acquisto o dall’uso di un prodotto di uso quotidiano che potremmo avere nelle nostre case. Si tratta di un lotto diper il L'articolo proviene da YesLife.it.

Paola09853723 : RT @fanpage: L'allerta del Ministero della Salute - occhio_notizie : Salmonella nella salsiccia piccante, l’allerta alimentare del Ministero - ZzuCicciu : RT @fanpage: L'allerta del Ministero della Salute - lupettorosso76 : RT @fanpage: L'allerta del Ministero della Salute - fanpage : L'allerta del Ministero della Salute -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare

Fanpage.it

Allerta del Ministero della Salute: ritirato questo alimento dal mercato per rischio salmonella Il Ministero della Salute interviene nuovamente per allertare i cittadini italiani di un ?Latte ritirato dal mercato per perdita di sterilità della confezione: l\'allerta del Ministero della Salute Il Ministero della Salute ha di recente diffuso un avviso di ?