Tuia: "Non ho capito cosa volesse Morata, abbiamo dato una grande risposta"

Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Con il suo ingresso, a 20 minuti dalla fine, il Benevento ha serrato i ranghi difendendo fino in fondo il prezioso pareggio con la Juventus. Alessandro Tuia ha raccontato le sue impressioni sull'ultimo turno di campionato ai microfoni di Radio Punto Nuovo soffermandosi sul finale a dir poco nervoso del match: "Non so cosa volesse da me Morata, si è innervosito da solo. Forse è a causa del momento che sta vivendo la Juventus e per aver pareggiato contro un grande Benevento". Dopo la sconfitta rovinosa con lo Spezia è arrivata una grande reazione contro Fiorentina e Juventus: "Non ci siamo detti niente di straordinario, la sosta ci ha aiutato a riflettere. La vittoria contro la Fiorentina e il pareggio con la ...

