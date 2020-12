Sette giochi per Ps4 che migliorano notevolmente con Ps5 (Di lunedì 30 novembre 2020) (Foto: Gearbox Software)Ci sono alcuni giochi per Ps4 che possono godere di grandi benefici e miglioramenti quando riprodotti su Ps5 grazie alla notevole potenza della console di nuova generazione. Ne abbiamo selezionati Sette, pescandoli nell’imponente collezione resa disponibile da una retrocompatibilità pressoché totale tra le due edizioni. No Man’s Sky Un universo da esplorare in 4k a 60 frame al secondo su No Man’s Sky con ambienti più densi di dettagli, texture a più alta risoluzione, migliore gestione di luci e ombre, ma anche tempi di caricamento più rapidi e funzioni specifiche per il nuovo controller Dual Sense. Borderlands 3 Nei giochi di combattimento serrato, il frame rate può essere davvero cruciale e Borderlands 3 su Ps5 lo sa bene aprendo non solo al 4k a 60 fps ma anche a un incredibile full hd a 120 fps, per una ... Leggi su wired (Di lunedì 30 novembre 2020) (Foto: Gearbox Software)Ci sono alcuniper Ps4 che possono godere di grandi benefici e miglioramenti quando riprodotti su Ps5 grazie alla notevole potenza della console di nuova generazione. Ne abbiamo selezionati, pescandoli nell’imponente collezione resa disponibile da una retrocompatibilità pressoché totale tra le due edizioni. No Man’s Sky Un universo da esplorare in 4k a 60 frame al secondo su No Man’s Sky con ambienti più densi di dettagli, texture a più alta risoluzione, migliore gestione di luci e ombre, ma anche tempi di caricamento più rapidi e funzioni specifiche per il nuovo controller Dual Sense. Borderlands 3 Neidi combattimento serrato, il frame rate può essere davvero cruciale e Borderlands 3 su Ps5 lo sa bene aprendo non solo al 4k a 60 fps ma anche a un incredibile full hd a 120 fps, per una ...

