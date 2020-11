Sci alpino | programma | orari | tv St Moritz Calendario con due superG femminili

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 novembre 2020) La Coppa del Mondo di sci2020-2021 saluta l’Austria, dove si sono disputati i paralleli di Lech, e si trasferisce in Svizzera, almeno per quel che riguarda il comparto femminile. Le sciatrici, infatti, saranno impegnate in dueiganti nel corso del prossimo fine settimana sulla pista denominata Engiadina. Finalmente potremo vedere in azione le velociste dopo quattro prove tecniche e inizieremo a capire quale atleta della specialità si sarà presentata nel migliore dei modi in vista dell’esordio. L’Italia confida nelle solite note, Federica Brignone, Marta Bassino e Sofia Goggia, ma alle loro spalle non mancheranno le protagoniste, come già ampiamente accaduto nel corso della stagione passata. IN TV – Le gare di Sanktsaranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, in streaming su Rai Play, Eurosport ...