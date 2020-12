Primi dettagli sul prezzo del Samsung Galaxy Z Fold 3 | almeno come il Fold 2

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 30 novembre 2020) Gli smartphone pieghevoli stanno sempre più prendendosi la scena e il prossimo3 è di certo il dispositivo tra i più attesi del 2021. Con un buon riscontro di pubblico per l’attuale Z2 e con una tecnologiaarrivata a maturazione per questo tipo di device, è normale che ci si chiedapotrà essere il prossimo modello della serie e magari quanto potrà costare.Proprio sul costo del prossimo3 giungono anticipazioni, se non eccezionali,confortanti. Questo perché il dispositivo in arrivo probabilmente a fine primavera o inizio estate prossima non dovrebbe arrivare a costare più del suo predecessore. Il ...