Neve, previsioni meteo: ecco le città a rischio da Cuneo a Bologna (Di lunedì 30 novembre 2020) Una cosa è certa: arriva il primo vero affondo dell'inverno. Le previsioni meteo indicano Neve a quote molto basse, forse anche in pianura mercoledì 2 dicembre . La tendenza è chiaramente delineata, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Una cosa è certa: arriva il primo vero affondo dell'inverno. Leindicanoa quote molto basse, forse anche in pianura mercoledì 2 dicembre . La tendenza è chiaramente delineata, ...

ideal_modena : RT @CentrometeoER: ??#NEVE fin sulla pianura confermata per Mercoledì, possibili accumuli elevati specie sui rilievi???? LEGGI le previsioni… - ilmeteoit : #PIOMBA l'INVERNO sull'ITALIA, #FREDDO, #PIOGGIA e #NEVE fino in #PIANURA - ProvinciadiRE : RT @remeteo: ????Aggiornamento importante: arriva la #NEVE fino in pianura ??Tutti i dettagli sul sito ?? - alabianca3 : RT @CentrometeoER: ??#NEVE fin sulla pianura confermata per Mercoledì, possibili accumuli elevati specie sui rilievi???? LEGGI le previsioni… - ModenaDintorni : RT @CentrometeoER: ??#NEVE fin sulla pianura confermata per Mercoledì, possibili accumuli elevati specie sui rilievi???? LEGGI le previsioni… -

