Mihajlovic: «Non potevo permettermi di morire, ho sognato il mio funerale» (Di martedì 1 dicembre 2020) Paura, coraggio, speranza: Sinisa Mihajlovic parla a ruota libera della leucemia e di cosa ha provato in questi mesi Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha parlato della sua malattia. LA SITUAZIONE ATTUALE – «La vita è una cosa meravigliosa, specialmente quando passi quello che ho passato io. Ogni giorno che mi sveglio è una vittoria e cerco di godermelo al massimo». EMOZIONI – «Piangere è una cosa positiva, vedere un uomo duro che piange fa tenerezza e con questa malattia ho capito che non devo tenermi nulla dentro. Ora non mi vergogno a piangere ma nessuno si deve vergognare di nulla. In ospedale ho anche sognato il mio funerale». CORAGGIO – «Io avevo paura ma non ho mai perso la speranza. Io non potevo permettermi di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Paura, coraggio, speranza: Sinisaparla a ruota libera della leucemia e di cosa ha provato in questi mesi Il tecnico del Bologna Sinisaha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha parlato della sua malattia. LA SITUAZIONE ATTUALE – «La vita è una cosa meravigliosa, specialmente quando passi quello che ho passato io. Ogni giorno che mi sveglio è una vittoria e cerco di godermelo al massimo». EMOZIONI – «Piangere è una cosa positiva, vedere un uomo duro che piange fa tenerezza e con questa malattia ho capito che non devo tenermi nulla dentro. Ora non mi vergogno a piangere ma nessuno si deve vergognare di nulla. In ospedale ho ancheil mio». CORAGGIO – «Io avevo paura ma non ho mai perso la speranza. Io nondi ...

Eurosport_IT : 'Non posso vedere un mio giocatore che a 20 anni va moscio nei contrasti...imparassero dallo spirito di sacrificio… - sportface2016 : #Bologna, #Mihajlovic: #COVID19? Solo noi possiamo far sì che tutto questo finisca. Non dobbiamo perdere la voglia… - FedericoRana1 : #Mihajlovic in esclusiva a @SkySport: 'Speriamo di uscire da questa pandemia, perché in questo periodo il calcio no… - BILI86563174 : @runnerbeg @_enz29 Prima opzione. 3-0 e sta vivendo un momento no, nessuno avrebbe avuto da dire nulla. Anzi, cit… - Dalla_SerieA : Bologna, Mihajlovic: 'Finalmente non abbiamo preso gol' - -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic Non HTTP/1.1 Server Too Busy