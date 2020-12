Le premesse per una terza ondata (Di lunedì 30 novembre 2020) A leggere che ben tre Regioni come la Lombardia, il Piemonte, la Calabria passano da zona rossa ad arancione e che per di più due di esse (la Lombardia e la Calabria) riaprono anche le scuole francamente vengono i brividi nella schiena. La Lombardia passa dal rosso all’arancione, e Milano festeggia l’avvenimento con gli assembramenti che abbiamo tutti visto, avendo tuttora aperti una serie di gravissimi problemi, un livello tuttora molto alto di mortalità, molti contagiati, non ha ancora distribuito i vaccini per l’influenza, è ben lungi dal risolvere il problema dell’assistenza sanitaria a casa, mentre ha una bella quota sui 25.000 contagiati a livello nazionale del personale sanitario. Allora è assai forte il dubbio che il passaggio della Lombardia dalla zona rossa a quella arancione sia un tassello del compromesso realizzato a livello nazionale dal governo con tutto il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) A leggere che ben tre Regioni come la Lombardia, il Piemonte, la Calabria passano da zona rossa ad arancione e che per di più due di esse (la Lombardia e la Calabria) riaprono anche le scuole francamente vengono i brividi nella schiena. La Lombardia passa dal rosso all’arancione, e Milano festeggia l’avvenimento con gli assembramenti che abbiamo tutti visto, avendo tuttora aperti una serie di gravissimi problemi, un livello tuttora molto alto di mortalità, molti contagiati, non ha ancora distribuito i vaccini per l’influenza, è ben lungi dal risolvere il problema dell’assistenza sanitaria a casa, mentre ha una bella quota sui 25.000 contagiati a livello nazionale del personale sanitario. Allora è assai forte il dubbio che il passaggio della Lombardia dalla zona rossa a quella arancione sia un tassello del compromesso realizzato a livello nazionale dal governo con tutto il ...

