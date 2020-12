Gen G promuove Karis e ingaggia Flawless e l’allenatore Ggoong

Leggi su esports247

(Di lunedì 30 novembre 2020) E’ tempo di cambiamenti in casa Gen.G con lo scopo di migliorare il proprio roster di League of Legends per la prossima stagione. La squadra di esport sta operando un vero e proprio cambiamento radicale con lo scopo di fare bella figura ed essere protagonista nella prossima stagione di LCK 2021. Ma iniziamo a vedere quali sono stati gli ultimi annunci. Prima di tutto Gen.G ha deciso dire il mid laner proveniente dall’accademia dei talenti Kim “” Hong-jo e hato il jungler Sung “” Yeon-jun proveniente dalla squadra SeolHaeOne Prince con la quale ha avuto una stagione sotto tono eYu “” Byeong-jun. L’annuncio di oggi completa così ufficialmente il roster della prossima stagione dal momento che gli altri due componenti With Kim “Clid” ...