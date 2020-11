Folla in centro a Torino e Milano dopo la riapertura dei negozi: “La zona rossa è un ricordo” (Di lunedì 30 novembre 2020) Folla in centro a Torino e Milano dopo le riaperture L’esecutivo lo aveva previsto, ma le richieste dei governatori hanno avuto la meglio e la nuova ordinanza che ha decretato il passaggio di Lombardia, Campania e Piemonte dalla zona rossa a quella arancione è entrata in vigore già dal 29 novembre 2020. Così nella prima domenica di riaperture dei negozi al dettaglio migliaia di cittadini hanno preso d’assalto il centro per lo shopping, soprattutto a Torino e Milano, come testimoniano le immagini riprese dalla stampa locale. “Si può passeggiare e fare shopping in modo responsabile. Oggi è una bella giornata: dopo settimane di limitazioni. riaprono i negozi e sono ... Leggi su tpi (Di lunedì 30 novembre 2020)inle riaperture L’esecutivo lo aveva previsto, ma le richieste dei governatori hanno avuto la meglio e la nuova ordinanza che ha decretato il passaggio di Lombardia, Campania e Piemonte dallaa quella arancione è entrata in vigore già dal 29 novembre 2020. Così nella prima domenica di riaperture deial dettaglio migliaia di cittadini hanno preso d’assalto ilper lo shopping, soprattutto a, come testimoniano le immagini riprese dalla stampa locale. “Si può passeggiare e fare shopping in modo responsabile. Oggi è una bella giornata:settimane di limitazioni. riaprono ie sono ...

SkyTG24 : Milano in zona arancione, folla per lo shopping in centro - repubblica : Riaprono i negozi, torna la folla in centro a Milano - fanpage : Ultim'ora Nonostante l’emergenza Covid, una fila lunga 500 metri per l'apertura del nuovo Centro Commerciale - pino_nostro : RT @LaStampa: La folla prende d’assalto il centro: la zona rossa è già un ricordo - ravanin58 : RT @StampaTorino: La folla prende d’assalto il centro: la zona rossa è già un ricordo -