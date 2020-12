Ex Ilva, ecco i numeri del piano del governo: 3.000 esuberi, 5 milioni di tonnellate nel 2021 (Di lunedì 30 novembre 2020) I lavoratori in cassa integrazione saranno riassorbiti negli anni, aumentando la produzione, che nel 2025 dovrebbe salire a 8 milioni di tonnellate. Nel 2024 saranno ancora in Cig 1.200 operai su 8.700. Fuori i cassaintegrati di Ilva As Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 30 novembre 2020) I lavoratori in cassa integrazione saranno riassorbiti negli anni, aumentando la produzione, che nel 2025 dovrebbe salire a 8di. Nel 2024 saranno ancora in Cig 1.200 operai su 8.700. Fuori i cassaintegrati diAs

petregiamp : RT @AndreaGiuricin: Ecco cosa serve a pagare la #patrimoniale e l'#IMU! #ILVA! Finalmente 100 milioni di euro al mese di perdite per i cont… - 1GROSSI : RT @AndreaGiuricin: Ecco cosa serve a pagare la #patrimoniale e l'#IMU! #ILVA! Finalmente 100 milioni di euro al mese di perdite per i cont… - IlMagodiIos : RT @AndreaGiuricin: Ecco cosa serve a pagare la #patrimoniale e l'#IMU! #ILVA! Finalmente 100 milioni di euro al mese di perdite per i cont… - giomo2 : RT @globalistIT: - giuaddo99 : -

Ultime Notizie dalla rete : Ilva ecco HTTP/1.1 Server Too Busy