Eurogruppo, via libera alla riforma del Mes. Il M5S diviso. Gualtieri: non significa usarlo (Di martedì 1 dicembre 2020) L’Italia dà l’ok alla riforma che permetterà di rafforzare l’Unione bancaria conferendo al Mes la funzione di «paracadute finale» del fondo di risoluzione unico delle banche. Gualtieri: «Testo in linea con le nostre condizioni» Leggi su corriere (Di martedì 1 dicembre 2020) L’Italia dà l’okche permetterà di rafforzare l’Unione bancaria conferendo al Mes la funzione di «paracadute finale» del fondo di risoluzione unico delle banche.: «Testo in linea con le nostre condizioni»

RobTallei : L'Eurogruppo ha dato il via libera alla riforma del MES @SkyTG24 - Italia_Notizie : Eurogruppo, via libera alla riforma del Mes. Il M5S diviso. Gualtieri: non significa usarlo - classcnbc : #Backstop banche: 'lavoro intenso e risultato in linea con le nostre indicazioni'. Dopo l'#Eurogruppo e il via libe… - Antico_Egitto : L’Eurogruppo ha approvato la riforma del Mes. Via libera anche all’anticipo della rete di… - Il Fatto Quotidiano - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Spetterà al ministro degli Esteri sottoscrivere il nuovo trattato. Così l'ex capo grillino vorrebbe placare l'inutile cagn… -