zazoomblog : Diavoli 2 casting seconda stagione riprese a febbraio 2021 tutte le info per i provini - #Diavoli #casting… -

Ultime Notizie dalla rete : Diavoli casting

Piper Spettacolo Italiano

Diavoli 2 casting seconda stagione Casting per la seconda stagione di Diavoli, serie tv con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, prodotta da Lux Vide e ...In vista dell'inizio delle riprese della seconda stagione, sono partiti i casting per Diavoli 2, i nuovi episodi del thriller ...