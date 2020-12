Cyberpunk 2077 è dietro l'angolo e Cyberpunk Antologia Assoluta è il libro perfetto per l'occasione (Di lunedì 30 novembre 2020) Cyberpunk 2077 si avvicina a grandi passi. Il titolo di CDPR è uno dei più attesi dai fan e dopo numerosi rinvii si appresta finalmente a sbarcare su PC e console. Con l'uscita del gioco molti si sono avvicinati (o riavvicinati) all'universo Cyberpunk che, come saprete, è stato raccontato in numerose produzioni letterarie. Ebbene, se siete curiosi di conoscere meglio questo popolare genere, sappiate che Mondadori Oscar Vault pubblicherà il prossimo anno Cyberpunk Antologia Assoluta, un interessantissimo volume che include le principali opere che hanno definito il genere. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 30 novembre 2020)si avvicina a grandi passi. Il titolo di CDPR è uno dei più attesi dai fan e dopo numerosi rinvii si appresta finalmente a sbarcare su PC e console. Con l'uscita del gioco molti si sono avvicinati (o riavvicinati) all'universoche, come saprete, è stato raccontato in numerose produzioni letterarie. Ebbene, se siete curiosi di conoscere meglio questo popolare genere, sappiate che Mondadori Oscar Vault pubblicherà il prossimo anno, un interessantissimo volume che include le principali opere che hanno definito il genere. Leggi altro...

