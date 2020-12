Covid, in Campania in leggero rialzo la curva dei contagi: ieri 1.626 nuovi casi su 14.826 tamponi (11,3%) (Di lunedì 30 novembre 2020) Si alza di poco la curva dei contagi in Campania. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto rende noto l’Unità di Crisi della Regione Campania sono 1.626 i positivi – 1.431 asintomatici – su 14.286 tamponi esaminati. Il che significa che la percentuale tra positivi e tamponi è delll’11,3%; ieri era del 10,60%. 42 le persone decedute -18 deceduti nelle ultime 48 ore e 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri – mentre sono 1.843 le persone guarite. Questo, invece, il report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; Posti letto di terapia intensiva occupati: 182; Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata); Posti letto di degenza occupati: 2.141. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020) Si alza di poco ladeiin. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto rende noto l’Unità di Crisi della Regionesono 1.626 i positivi – 1.431 asintomatici – su 14.286esaminati. Il che significa che la percentuale tra positivi eè delll’11,3%;era del 10,60%. 42 le persone decedute -18 deceduti nelle ultime 48 ore e 24 deceduti in precedenza ma registrati– mentre sono 1.843 le persone guarite. Questo, invece, il report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; Posti letto di terapia intensiva occupati: 182; Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti lettoe Offerta privata); Posti letto di degenza occupati: 2.141. L'articolo ...

