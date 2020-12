Coutinho Juventus, dalla Spagna: possibile scambio col Barcellona (Di lunedì 30 novembre 2020) Coutinho Juventus – Manca ancora molto all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Ma i principali top club sono già al lavoro per cercare di apparecchiare le trattive clou del prossimo anno. In questo senso, uno dei club più attivi sembra essere la Juventus. Alla quale vengono accostati costantemente fior di giocatori, nell’ottica di un potenziamento della rosa che passi attraverso acquisti di qualità dall’assoluto valore. La rosa di Andrea Pirlo, infatti, ha bisogno di innesti giusti per poter competere con i top team europei. Coutinho Juventus, le ultime dalla Spagna Le ultime notizie che trapelano dalla Spagna, in Italia riportate da tuttojuve24 e calciomercato.com, parlano di un interessamento concreto dei ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 30 novembre 2020)– Manca ancora molto all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Ma i principali top club sono già al lavoro per cercare di apparecchiare le trattive clou del prossimo anno. In questo senso, uno dei club più attivi sembra essere la. Alla quale vengono accostati costantemente fior di giocatori, nell’ottica di un potenziamento della rosa che passi attraverso acquisti di qualità dall’assoluto valore. La rosa di Andrea Pirlo, infatti, ha bisogno di innesti giusti per poter competere con i top team europei., le ultimeLe ultime notizie che trapelano, in Italia riportate da tuttojuve24 e calciomercato.com, parlano di un interessamento concreto dei ...

