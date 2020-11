Vite in fuga, la terza puntata (Di domenica 29 novembre 2020) Il 29 novembre 2020, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la terza puntata di Vite in fuga, la fiction diretta da Luca Ribuoli con protagonisti Claudio Gioè ed Anna Valle nei panni di una coppia che, con i figli, devono cambiare identità per sfuggire a chi sta cercando di rovinare la loro vita. Il cast della serie, oltre a Gioè ed alla Valle, include anche Tobias De Angelis (Alessio), Teclia Insolia (Ilaria), Barbora Bobulova (Agnese), Giorgio Colangeli (Cosimo), Pierpaolo Spollon (Agente Polito), Marco Cocci (Riccardo) ed Ugo Pagliai. Episodio 5: “Maggio” Claudio chiede aiuto a Udo (Flavio Furno), un geniale informatico con seri disturbi di personalità, perché trovi delle immagini della notte in cui Riccardo è stato assassinato, per dimostrare che in quel momento lui era in auto con Gloria Santini (Vera Dragone). Silvia ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 29 novembre 2020) Il 29 novembre 2020, alle 21:25 su Raiuno, va in onda ladiin, la fiction diretta da Luca Ribuoli con protagonisti Claudio Gioè ed Anna Valle nei panni di una coppia che, con i figli, devono cambiare identità per sfuggire a chi sta cercando di rovinare la loro vita. Il cast della serie, oltre a Gioè ed alla Valle, include anche Tobias De Angelis (Alessio), Teclia Insolia (Ilaria), Barbora Bobulova (Agnese), Giorgio Colangeli (Cosimo), Pierpaolo Spollon (Agente Polito), Marco Cocci (Riccardo) ed Ugo Pagliai. Episodio 5: “Maggio” Claudio chiede aiuto a Udo (Flavio Furno), un geniale informatico con seri disturbi di personalità, perché trovi delle immagini della notte in cui Riccardo è stato assassinato, per dimostrare che in quel momento lui era in auto con Gloria Santini (Vera Dragone). Silvia ...

