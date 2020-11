Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 novembre 2020)DEL 29 NOVEMBREORE 9.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO AE’STATA RIAPERTA LA STAZIONE OTTAVIANO DELLA METRO A, TERMINATI I LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI RICORDIAMO CHE RIMANI CHIUSA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO PER FUGA DI GAS TRA VIA MONTGOLFIER E VIA MARCHETTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RIAPERTURA PREVISTA PER IL 21 DICEMBRE INFORMIA CHE OGGI DOMENICA 29 NOVEMBRE PIAZZA VENEZIE RISULTA CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE DALLE ORE 7 ALLE ORE 10 PER DELLE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE, VIENE PREDISPOSTO ANCHE IL DOPPIO SENSO DI MARICIA SU VIA DEL PLEBISCITO. DISAGI ANCHE SU VARIE LINEE BUS CHE TRANSITANO LA ZONA CHE ...