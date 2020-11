Traffico Roma del 29-11-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 novembre 2020) Luceverdeancora una buona domenica Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sull’intera rete viaria cittadina proseguono i lavori di riqualificazione in Piazza Venezia chiusa fino alle 5 di domattina da via del Plebiscito a Piazza San Marco chiusa anche via di San Marco da piazza San Marco a via Venanzio temporaneamente deviate le linee bus diurne notturne che normalmente vi transitano Inoltre per consentire delle riprese cinematografiche sempre nell’area di Piazza Venezia per la parziale chiusura aldella piazza il doppio senso di marcia in via del Plebiscito fino alle 10 di questa mattina sulla linea B della metropolitana ricordiamo la chiusura per lavori della stazione Castro Pretorio quale si aggiunge Da oggi la chiusura della Stazione policlinico di conseguenza scende in ...