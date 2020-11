The Crown 4: "Solo una serie di finzione, Netflix deve inserire un disclaimer" (Di domenica 29 novembre 2020) The Crown 4 è stata distribuita da poco su Netflix e ha scatenato le polemiche: proprio oggi, il Ministro della Cultura ha chiesto di far inserire un disclaimer che spieghi che si tratta di una serie di finzione. The Crown 4 è stata distribuita su Netflix a partire dallo scorso 15 novembre e, immediatamente, ha attirato su di sé l'attenzione di tutto il mondo - in particolar modo di quello inglese. Proprio oggi, Oliver Dowden, segretario di Stato per il digitale, la cultura, i media e lo sport nel Regno Unito ha chiesto al colosso del video on demand un disclaimer che spieghi che la serie è un prodotto di finzione e di non considerarla come se fosse un documentario o un biopic basato su fatti ... Leggi su movieplayer (Di domenica 29 novembre 2020) The4 è stata distribuita da poco sue ha scatenato le polemiche: proprio oggi, il Ministro della Cultura ha chiesto di farunche spieghi che si tratta di unadi. The4 è stata distribuita sua partire dallo scorso 15 novembre e, immediatamente, ha attirato su di sé l'attenzione di tutto il mondo - in particolar modo di quello inglese. Proprio oggi, Oliver Dowden, segretario di Stato per il digitale, la cultura, i media e lo sport nel Regno Unito ha chiesto al colosso del video on demand unche spieghi che laè un prodotto die di non considerarla come se fosse un documentario o un biopic basato su fatti ...

