Sentenza Marco Vannini | ‘Crudeltà | depistamenti | ripetute menzogne’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 novembre 2020) Sono arrivate finalmente le motivazioni dellache il 30 settembre 2020 ha condannato tutta la famiglia Ciontoli per omicidio. E sono parole durissime, lucide e che finalmente fanno chiarezza su tutto quello che non doveva accadere ma è accaduto quella notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015. “Quello che abbiamo detto noi per cinque anni finalmente è stato scritto” mi dice mamma Marina appena lette queste 85 pagine che tracciano finalmente (e speriamo definitivamente) la verità sulla sorte del povero. Almeno quella verità processuale a cui si è potuto arrivare, nonostante, scrive l’estensore dellala “lacunosità delle prime indagini”. Lacune che come sappiamo hanno privato di verifiche tecnico scientifiche le dichiarazioni rese dagli imputati, unici testimoni dell’omicidio. Il Giudice inizia con una stizzita ...