Roma, circolava in auto senza patente e dopo le 22: maxi multa da 5mila euro (Di domenica 29 novembre 2020) Non solo circolava in auto dopo l’orario consentito dal Dpcm, ma era anche sprovvisto della patente di guida, in quanto non l’aveva mai conseguita. Così un ragazzo peruviano di 20 anni si è “beccato” una maxi multa da 5mila euro. Inseguimento dalla Casilina al GRA Alla vista di una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, in servizio di controllo per verificare il rispetto del divieto di circolazione dopo le 22.00, il 20enne ha accelerato e, nonostante l’alt intimato dagli agenti, ha proseguito la marcia, attraversando la via Casilina, zona Giardinetti, con il semaforo rosso. Scattato l’inseguimento, la pattuglia dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) ha bloccato il veicolo, un Opel Corsa, sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 novembre 2020) Non soloinl’orario consentito dal Dpcm, ma era anche sprovvisto delladi guida, in quanto non l’aveva mai conseguita. Così un ragazzo peruviano di 20 anni si è “beccato” unada. Inseguimento dalla Casilina al GRA Alla vista di una pattuglia della Polizia Locale diCapitale, in servizio di controllo per verificare il rispetto del divieto di circolazionele 22.00, il 20enne ha accelerato e, nonostante l’alt intimato dagli agenti, ha proseguito la marcia, attraversando la via Casilina, zona Giardinetti, con il semaforo rosso. Scattato l’inseguimento, la pattuglia dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) ha bloccato il veicolo, un Opel Corsa, sul ...

CorriereCitta : Roma, circolava in auto senza patente e dopo le 22: maxi multa da 5mila euro - Francesca_Poc : @Pucci963 @PoliticaPerJedi Se non ci sarà per tutta la gente che circolava a fiumana sabato pomeriggio per viale Ma… - BidoliNicola : @rvivaldelli @Capezzone ??Secondo questo ottimo articolo, pubblicato in questo mese, il 'Chinavirus' circolava, in… - ClaudiaBruno00 : RT @Roma_Amore_Mio: INDIETRO DI QUASI 150 ANNI. L'attuale situazione ci fa vedere una città più simile a quella della metà dell'800, che… - Roma_Amore_Mio : INDIETRO DI QUASI 150 ANNI. L'attuale situazione ci fa vedere una città più simile a quella della metà dell'800,… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma circolava Roma, circolava in auto senza patente e dopo le 22: maxi multa da 5mila euro Il Corriere della Città Senza patente passa con il rosso e non si ferma all’alt: bloccato sul Raccordo Anulare

Sanzionato anche perché circolava senza motivo durante il coprifuoco Alla vista di una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, in servizio di controllo per verificare il rispetto del divieto ...

Covid, focolaio alla casa di riposo Domus di La Quercia

Focolaio alla Domus di Viterbo. Il virus non fa sconti ed entra in un’altra casa di riposo. Quella della Quercia. La Asl di Viterbo ieri ha riscontrato 14 positivi tra gli ...

Sanzionato anche perché circolava senza motivo durante il coprifuoco Alla vista di una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, in servizio di controllo per verificare il rispetto del divieto ...Focolaio alla Domus di Viterbo. Il virus non fa sconti ed entra in un’altra casa di riposo. Quella della Quercia. La Asl di Viterbo ieri ha riscontrato 14 positivi tra gli ...