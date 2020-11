Milioni di fan tristi per l’annuncio | la brutta notizia poco fa

Leggi su howtodofor

(Di domenica 29 novembre 2020) Roberto Bolle è uno dei personaggi più illustri della cultura e dello spettacolo italiano. Primo ballerino della storia ad essere Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York, Bolle ha contribuito a riportare la danza classica al centro delle scene in Italia e nel mondo, catalizzando su di sé grande attenzione mediatica. Ma la sua carriera si avvia alla conclusione, come lui stesso ha annunciato: "I ballerini vanno in pensione a 47 anni. Io ne ho 45, quindi sto per andare in pensione, andrò in pensione ad aprile 2022". In occasione di un'intervista rilasciata a Sky Tg24, Bolle ha tracciato i confini del suo percorso professionale: "Secondo me è un buon compromesso: fa strano dire che a 47 anni qualcuno vada in pensione, come età umana si è giovani, ma come età tersicorea in realtà non si è più così giovani. ...