Menat | il vino calabrese in anfora georgiana | Gianni Lonetti fonda una nuova cantina

Leggi su winemag

(Di lunedì 30 novembre 2020) Nicola Finotto e Michele Vitale, in arte, ne hanno fatta di strada dopo l’inserimento nella Top 100 Migliori Vini italiani di WineMag.it, nel 2019. I loro vini calabresi in(qvevri) sono ora distribuiti in diversi Paesi d’Europa. Un progetto avviato con un terzo socio,, che nel maggio 2020 hato la propria azienda, mantenendo il possesso della vigna vecchia in contrada Fragalà, a San Nicola dell’Alto. Un terreno di 1 ettaro e mezzo, da cui prendevano vita i vini di punta di: “Ji Jian” e “Greko”, base Gaglioppo e Greco Bianco. Le uve tipiche della zona. Nonostante la rottura con uno dei socitori, il progetto originario di– vocabolo che significa “Domani” nella lingua della ...