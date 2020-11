Kessie: “Il prossimo rigore lo tiro ancora io” (Di domenica 29 novembre 2020) Nel post partita di Milan-Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha parlato Franck Kessie. Oggi è stato autore di una rete su rigore ma ha sbagliato il secondo tiro dal dischetto. “Pioli ha fatto i complimenti a tutti, ci ha detto bravi per aver vinto questa partita importantissima. Adesso è contento. Abbiamo iniziato molto forte, sapevamo che la Fiorentina fosse una buona squadra e che ci avrebbero aggrediti. Abbiamo una rosa ampia, tutti lavorano bene. Chi va in campo dimostra di poter giocare. Giocare con Tonali, Bennacer o Krunic non cambia per me, io do sempre il centocinquanta per cento. Sui rigori è così, o segni o sbagli. Sul primo ho fatto gol, sul secondo ho sbagliato, ma il prossimo lo tiro ancora io”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 novembre 2020) Nel post partita di Milan-Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha parlato Franck. Oggi è stato autore di una rete suma ha sbagliato il secondodal dischetto. “Pioli ha fatto i complimenti a tutti, ci ha detto bravi per aver vinto questa partita importantissima. Adesso è contento. Abbiamo iniziato molto forte, sapevamo che la Fiorentina fosse una buona squadra e che ci avrebbero aggrediti. Abbiamo una rosa ampia, tutti lavorano bene. Chi va in campo dimostra di poter giocare. Giocare con Tonali, Bennacer o Krunic non cambia per me, io do sempre il centocinquanta per cento. Sui rigori è così, o segni o sbagli. Sul primo ho fatto gol, sul secondo ho sbagliato, ma illoio”. L'articolo ilNapolista.

AndreaBricchi77 : Caressa va a prendere la gomitata di Ibra, ma non quella di Politano che rompe il labbro a Kessié. Va bene così. - pisto_gol : Ci sono 4 errori gravi nella direzione di Valeri: 1. Non è da ??il contatto Bakayoko/ Saelemakers 2. Non è fallo que… - ZZiliani : #Valeri ha sbagliato a non punire la gomitata a Koulibaly di #Ibrahimovic. Ma per onestà va detto che il gol del 2-… - giorjolly : RT @deatoffees: #MilanFiorentina la prima sensazione che il #Milan regala è di essere una squadra,magari non sempre costante in iniziativa… - Antoing83 : @GarauPina @gianpierico Vorrei vedere tutti i criticoni rientrare dopo l'infortunio, chi lo critica l'unico campo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Kessie “Il SNAI – Serie A: Inter-Milan a quote stretteTra i bomber il più “caldo” è Lukaku Fortune Italia