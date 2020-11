Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi in crisi dopo il confronto con Maria Teresa Ruta (Di domenica 29 novembre 2020) Secondo Maria Teresa Ruta sarebbe colpa di Tommaso Zorzi se Francesco Oppini è stanco e desidera lasciare il Grande Fratello Vip. Ebbene sì, in poche parole vi abbiamo già detto tutto. Questo è quanto accaduto questa mattina tra Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi: un duro confronto al termine del quale Zorzi sarebbe entrato in crisi. Negli ultimi giorni Francesco Oppini avrebbe dato sfogo a non poche sofferenze, dimostrando di voler uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip. Il suo sarebbe stato un percorso peggiorativo. Il cambiamento in peggio da parte del figlio di Alba Parietti è visibile a tutti. ... Leggi su gossipblog (Di domenica 29 novembre 2020) Secondosarebbe colpa dise Francesco Oppini è stanco e desidera lasciare ilVip. Ebbene sì, in poche parole vi abbiamo già detto tutto. Questo è quanto accaduto questa mattina tra: un duroal termine del qualesarebbe entrato in. Negli ultimi giorni Francesco Oppini avrebbe dato sfogo a non poche sofferenze, dimostrando di voler uscire dalla Casa delVip. Il suo sarebbe stato un percorso peggiorativo. Il cambiamento in peggio da parte del figlio di Alba Parietti è visibile a tutti. ...

