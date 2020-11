GF Vip, Oppini tranquillizza Zorzi destabilizzato dal suo abbandono: “Lo so che tu ci sei…” (Di domenica 29 novembre 2020) Le parole di Maria Teresa Ruta hanno notevolmente scombussolato il cuore di Tommaso Zorzi. L’influencer crede che l’amica abbia ragione quando lo reputa uno che “ruba le energie” di Francesco Oppini. Stefania Orlando non è d’accordo ma qualcosa è cambiato dentro la Casa del Grande Fratello Vip. GF Vip, Zorzi destabilizzato: “Tu sei stato male... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 29 novembre 2020) Le parole di Maria Teresa Ruta hanno notevolmente scombussolato il cuore di Tommaso. L’influencer crede che l’amica abbia ragione quando lo reputa uno che “ruba le energie” di Francesco. Stefania Orlando non è d’accordo ma qualcosa è cambiato dentro la Casa del Grande Fratello Vip. GF Vip,: “Tu sei stato male... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

CharlieWhateva3 : RT @MarioBro66: Tommaso ancora in lacrime per Francesco e fa commuovere tutti! #GFVIP #zorzi #zorzini #oppini - MarioBro66 : Tommaso ancora in lacrime per Francesco e fa commuovere tutti! #GFVIP #zorzi #zorzini #oppini - bianconieleono9 : @alicemanfrenuzz Fate rimanere Francesco Oppini dentro alla casa del grande fratello vip... Salvate Francesco dal televoto.... - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Maria Teresa Ruta sotto processo per quelle parole che mandano in crisi Tommaso Zorzi e il suo rapporto co… - Patty19240789 : @Viper4Trash CD con te , censurano tutto!ma nn quando i 'vip'?! Fanno pubblicità a locali ,dentisti ecc .ma nn hann… -