Daria Bignardi a Verissimo svela mia madre era malata di ansia ossessiva

Leggi su people24.myblog

(Di domenica 29 novembre 2020)è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha parlato del suo rapporto difficile con la mamma, che non c’è più. «Miami ha rovinato la vita e allo stesso tempo me l’ha salvata. Eradi. Io sono andata via di casa molto presto non a caso. Miami ha telefonato ogni mattina alle 9, ovunque io fossi. Io mi facevo trovare perché l’è una malattia. Io ancora la notte mi sogno di doverla chiamare e di non trovare il telefono. Ovviamente l’l’ho ereditata, ma ho provato a salvare i miei figli. Quando è mancata all’improvviso mia, ho scritto il libro ‘Non vi lascerò orfani’ per riempire il vuoto. È meglio essere amati male che non essere amati. Io ci ho ...