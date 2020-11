Daniele Leali | chi è | tutto sull’amico di Alberto Genovese

Leggi su viagginews

(Di domenica 29 novembre 2020)è finito su tutti i giornali in quanto amico di. Eccoquel che c’è da sapere su di lui.è balzato agli onori (si fa per dire) delle cronache in quanto amico dell’ex amministratore delegato di Facile.it, imprenditore napoletano (ma milanese d’adozione) arrestato con l’accusa di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com