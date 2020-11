Cesare Cremonini racconta il suo dramma, così ha sconfitto la schizofrenia (Di domenica 29 novembre 2020) Cesare Cremonini ha voluto mettersi a nudo, raccontando il dramma della schizofrenia e come è riuscito a tenere sotto controllo la malattia. In una lunga intervista a Il Corriere della Sera, Cesare Cremonini ha ripercorso tutta la sua vita, dall’infanzia su colli di Bologna alla carriera fino al suo faccia faccia con la schizofrenia. Il cantante ha ammesso di aver scoperto questo disturbo psichico per caso, accompagnando un suo amico dallo psicologo ha infatti sentito la necessità di avere anche lui un confronto con lo specialista. C’erano infatti dei segnali che già da tempo lo preoccupavano, dei sintomi che non riusciva a capire e che lo facevano sentire a disagio. Solo grazie allo specialista ha compreso quello che gli stava ... Leggi su chenews (Di domenica 29 novembre 2020)ha voluto mettersi a nudo,ndo ildellae come è riuscito a tenere sotto controllo la malattia. In una lunga intervista a Il Corriere della Sera,ha ripercorso tutta la sua vita, dall’infanzia su colli di Bologna alla carriera fino al suo faccia faccia con la. Il cantante ha ammesso di aver scoperto questo disturbo psichico per caso, accompagnando un suo amico dallo psicologo ha infatti sentito la necessità di avere anche lui un confronto con lo specialista. C’erano infatti dei segnali che già da tempo lo preoccupavano, dei sintomi che non riusciva a capire e che lo facevano sentire a disagio. Solo grazie allo specialista ha compreso quello che gli stava ...

