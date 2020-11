Catania, gruppo squadra negativo ai test. Negativizzazione per il tecnico Leonetti (Di domenica 29 novembre 2020) Dopo i test di ieri, prima della sfida odierna con l’Avellino, il Catania si è sottoposto a nuove verifiche. Questa la nota del club: “Il Calcio Catania rende noto che i test molecolari ai quali è stato sottoposto in data odierna il gruppo squadra, effettuati in Campania, hanno escluso positività al Covid-19: pertanto, i rossazzurri scenderanno regolarmente in campo alle 17.30 al “Partenio-Lombardi” per affrontare l’Avellino.Gli ultimi due tamponi ai quali si è sottoposto l’allenatore in seconda Giuseppe Leonetti hanno evidenziato la Negativizzazione al Covid-19?. Foto: sito ufficiale Catania L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 29 novembre 2020) Dopo idi ieri, prima della sfida odierna con l’Avellino, ilsi è sottoposto a nuove verifiche. Questa la nota del club: “Il Calciorende noto che imolecolari ai quali è stato sottoposto in data odierna il, effettuati in Campania, hanno escluso positività al Covid-19: pertanto, i rossazzurri scenderanno regolarmente in campo alle 17.30 al “Partenio-Lombardi” per affrontare l’Avellino.Gli ultimi due tamponi ai quali si è sottoposto l’allenatore in seconda Giuseppehanno evidenziato laal Covid-19?. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SAMUELSAMMIT : #Catania ha avuto un periodo in cui sembrava stesse cambiando tutto, ma a quanto pare il retrogrado di turno fa sem… - Catania : ???? Tamponi in Campania per il gruppo squadra: tutti negativi, Catania regolarmente in campo - DiaRiossazzurro : RT @SportSicilia: #Catania positivi al Covid il portiere Martinez, un componente dello staff sanitario e un magazziniere. I tre, asintomati… - SportSicilia : #Catania positivi al Covid il portiere Martinez, un componente dello staff sanitario e un magazziniere. I tre, asin… - ideaRACatania : ??POSITIVITÀ COVID. Il @Catania comunica che dal giro di #tamponi??sono risultati #positivi al #Covid_19 3 component… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania gruppo Catania, gruppo squadra negativo al Covid-19. E negativizzazione di mister Leonetti: la nota TUTTO mercato WEB Qualità della vita, Pordenone in vetta, Trieste terza solo per l'istruzione

Pubblicata la classifica annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, giunta alla XXII edizione. Quest'anno tiene conto anche della pandemia in corso.

Pordenone è la città dove si vive meglio in Italia, ultimo posto per Foggia

L'annuale classifica sul tenore di vita stilata da Italia Oggi e Università La Sapienza tiene conto quest'anno anche della pandemia. Il 42,5% ...

Pubblicata la classifica annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, giunta alla XXII edizione. Quest'anno tiene conto anche della pandemia in corso.L'annuale classifica sul tenore di vita stilata da Italia Oggi e Università La Sapienza tiene conto quest'anno anche della pandemia. Il 42,5% ...