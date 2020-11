Biathlon | Dorothea Wierer | “Siamo indietro sugli sci | ci è mancata la preparazione al Nord Ma abbiamo tempo per crescere”

Leggi su oasport

(Di domenica 29 novembre 2020) La 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo didisputata a Kontiolahti, in Finlandia, oggi, domenica 29 novembre, vede il successo della svedese Hanna Oeberg davanti alle norvegesi Marte Olsbu Roeiseland e Karoline Offigstad Knotten. In casa Italiachiude al ventiduesimo posto, mentre Lisa Vittozzi è venticinquesima. In classifica generale l’azzurra cede così il pettorale giallo proprio alla svedese Hanna Oeberg, la quale è in testa con 96 punti, davanti alla connazionale Johanna Skottheim, seconda a quota 91, mentreè terza con 79. Primi punti oggi invece per Lisa Vittozzi, 37ma a quota 16. Così l’azzurra parla al sito federale: “Oggi la gara non è stata certamente al top, soprattuttosci soffriamo ancora. In senso generale si è ...